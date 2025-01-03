В Татарстане ожидаются мокрый снег, дождь и до 3 градусов тепла

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Сегодня, 3 января, в Татарстане благодаря воздействию циклона сохранится повышенный температурный фон, но погода будет неустойчивой. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По всему региону, в том числе и в Казани, будут идти небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с местами (но не в столице РТ) будет усиливаться порывами до 15–18 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица.

Температура воздуха по Татарстану составит от -1 до +3 градусов (в Казани — от 0 до +2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на первой неделе нового года республику ждут снегопады и перепады температуры.