news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 27 декабря 2024 15:02

Гидрометцентр РТ: Январь в Татарстане будет на градус теплее нормы

Скопировать ссылку
Гидрометцентр РТ: Январь в Татарстане будет на градус теплее нормы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предстоящий январь 2025 года в Татарстане будет на один градус теплее нормы и столь же снежным, как обычно. Это следует из месячного прогноза Гидрометцентра РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 31 января равняется -10,9 градуса, а для Казани — -10,0 градуса. Таким образом, средние температуры воздуха составят -9,9 и -9,0 градуса соответственно.

Реализация этого прогноза будет означать значительное понижение температурного фона по сравнению с концом декабря (по данным синоптиков, в последнюю декаду первого зимнего месяца средняя температура воздуха может оказаться на семь градусов выше климатической нормы).

Вместе с тем ожидается, что количество осадков в январе будет близким к климатической норме. Она составляет 46 миллиметров по столице РТ и 33 миллиметра по региону.

читайте также
Температуры в Татарстане в декабре будут выше климатической нормы
Гидрометцентр РФ: Декабрь в Приволжском федеральном округе будет снежным
Гидрометцентр РФ: Декабрь в Приволжском федеральном округе будет снежным
Синоптики предупредили о мороси и сильном ветре в Татарстане
Синоптики предупредили о мороси и сильном ветре в Татарстане
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100