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Гидрометцентр РТ: Январь в Татарстане будет на градус теплее нормы
Предстоящий январь 2025 года в Татарстане будет на один градус теплее нормы и столь же снежным, как обычно. Это следует из месячного прогноза Гидрометцентра РТ.
Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 31 января равняется -10,9 градуса, а для Казани — -10,0 градуса. Таким образом, средние температуры воздуха составят -9,9 и -9,0 градуса соответственно.
Реализация этого прогноза будет означать значительное понижение температурного фона по сравнению с концом декабря (по данным синоптиков, в последнюю декаду первого зимнего месяца средняя температура воздуха может оказаться на семь градусов выше климатической нормы).
Вместе с тем ожидается, что количество осадков в январе будет близким к климатической норме. Она составляет 46 миллиметров по столице РТ и 33 миллиметра по региону.
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