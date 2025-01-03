Метель и сильный снег ожидают татарстанцев 4 января

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В субботу, 4 января, в Татарстане прогнозируются метель и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

В дневные часы ожидается сильный снег, на дорогах образуются гололедица, снежная каша, а также заносы. Непогода в том числе затронет и Казань.