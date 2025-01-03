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Общество 3 января 2025 23:59

Температурный рекорд 105-летней давности побит в Казани

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Температурный рекорд 105-летней давности побит в Казани
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана сегодня, 3 января, оказался побит температурный рекорд 105-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции Казань днем поднялись до +3,2 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 3 января в Казани был достигнут в 1920 году — тогда температура воздуха в городе достигла +2,7 градуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что январь в Татарстане будет на градус теплее нормы. При этом в последние дни температура воздуха в республике выше нормы на 5–7 градусов.

#температурный рекорд в казани #гидрометцентр рт
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