В Татарстане состоится горячая линия по изменениям законов при оформлении недвижимости

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, направленный на стимулирование оформления земельных участков, зданий и сооружений.

Что изменится при оформлении недвижимости с этой даты, можно будет узнать во время горячей линии, которая состоится 29 января с 10 до 12 часов. Принимать звонки от граждан и юрлиц будут специалисты Росреестра и Роскадастра по РТ.

Как сообщила пресс-служба Росреестра Татарстана, во время горячей линии жители смогут и проконсультироваться по изменениям законодательства, уже вступившим в силу с января 2025 года. Например, о том, при соблюдении каких условий можно в сокращенные сроки поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать права; как оформить договор дарения недвижимости и так далее.

Телефон горячей линии: (843) 255-25-71.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обяжут граждан оформлять недвижимость. При этом глава Минземимущества РТ Азат Кадыров на итоговой коллегии ведомства предложил снижать планку площади зданий в налоге на имущество организаций. Помимо этого, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин назвал важную проблему Татарстана в сфере недвижимости.