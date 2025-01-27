Азат Кадыров предложил снижать планку площади зданий в налоге на имущество организаций

Одним из источников пополнения бюджета является поступление налогов от недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Об этом заявил глава Минземисущества РТ Азат Кадыров на итоговой коллегии ведомства.

Он отметил, что в этом году законом Татарстана расширен перечень налогооблагаемых объектов недвижимости в который дополнительно внесено около 1,8 тыс. административно-деловых ТЦ площадью от 1 тыс. кв. м.

По его словам, увеличение поступлений в бюджет в 2025 году только по данным объектам составляет 618 млн рублей по налогу на имущество организаций и 557 млн рублей по НДФЛ.

Он также отметил, что в 8 из 14 субъектов Приволжского округа исчисляют налог без нижней границы площади торговых центров и предложил поэтапно снижать нижнюю планку площади зданий для увеличения налоговых поступлений.

Напомним, что в Татарстане приняли поправки к региональному закону «О налоге на имущество организаций». С начала года ТЦ и офисы республики площадью свыше 1 тыс. «квадратов» должны платить максимальные 2% налога с кадастровой стоимости объекта.