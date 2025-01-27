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Экономика 27 января 2025 17:15

В Татарстане обяжут граждан оформлять недвижимость

С 1 марта 2025 года вступит в силу новый закон, который будет мотивировать правообладателей оформлять свою недвижимость, заявила замруководителя федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Татьяна Громова на коллегии Минземимущества РТ.

«Будет обязанность граждан и юридических лиц. Построил – оформи. Нельзя будет использовать недвижимость без оформления», – заявила Громова.

По ее словам, часто на участке строят дом, подключают его к электричеству, но не регистрируют. И в случае, например, затопления, возникают ситуации, когда объект есть, а выплаты человек получить не может, потому что на бумаге объекта не существует.

#Татарстан #Недвижимость #регистрация недвижимости
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