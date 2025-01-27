Нигматуллин назвал важную проблему Татарстана в сфере недвижимости

Одна из важных проблем в Татарстане – большое количество неиспользуемых объектов недвижимости. Об этом на итоговой коллегии Минземимущества заявил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и поручил отраслевым министерствам вместе с Минстроем РТ проработать этот вопрос.

«Принять меры либо по их ремонту, либо по списанию. Если на сегодняшний день это имущество сложно вовлекаемое, то надо принимать какие-то меры», – сказал Нигматуллин.

Он также отметил, что министерству экономики надо учесть эти объекты при комплексной оценки и формировании перечня общественной инфраструктуры, как в рамках нацпроектов, так и региональных программ.

«Следует активнее вовлекать неиспользуемое имущество в оборот, в том числе используя механизмы государственно-частного партнерства», – сказал вице-премьер.

Еще Нигматуллин поручил Минцифрам РТ быстрее закончить работу над единой информационной системой с полным переченем муниципального и государственного имущества.

Он напомнил, что с 5 февраля вступает в силу закон, согласно которому конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения, смогут передать в собственность регионов.

«Новое направление, требующее нормативной и организационной подготовки – это реализация конфискованного имущество. Я прошу уделить этому внимание и организовать соответствующую работу», – сказал Нигматуллин.

Следующий момент – неиспользуемые земли сельхозназначения: дачи, огороды, участки под строительство жилья. Нигматуллин подчеркнул, что с 1 марта 2025 года эти участки, по истечении определенного срока будут изымать у собственников, если они не используются.

«Есть возможность вернуть эти земли, если собственник нормальным образом ими не распоряжается. Это позволяет неосвоенные земли просто возвращать в нормальный оборот, так как на них есть спрос», – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что этот закон также поможет в территориальном планировании.

«Мы сталкиваемся в непродуманным распоряжением земли, что, порой, не позволяет модернизировать инфраструктуру. Надеюсь, этот закон позволит значительно сократить такие проблемы», – заключил Нигматуллин.