Жители РТ более тысячи раз запретили сделки с недвижимостью без личного участия

В прошлом году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено 1 195 записей о невозможности совершения регистрационных действий без личного участия собственника. Такие данные приводит Росреестр РТ.

Как пояснила и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости Росреестра Татарстана Светлана Потапова, это действенная мера, которая помогает защитить владельцев недвижимости от мошеннических действий злоумышленников.

После подачи заявления в ЕГРН вносится запись о невозможности проведения государственной регистрации перехода права без личного участия собственника недвижимости. Ее наличие является основанием для возврата документов, представленных иным лицом (например, по доверенности), без рассмотрения.

«Внести такую запрещающую запись в ЕГРН мы особенно рекомендуем одиноким пожилым людям, а также законным представителям несовершеннолетних, ограниченных или лишенных дееспособности собственников квартир, т.е. их родителям, опекунам и попечителям. Ведь именно такие собственники недвижимости, в первую очередь, становятся легкой добычей для квартирных мошенников», – порекомендовала Потапова.

Подать заявление о запрете совершения сделок без личного участия можно в личном кабинете на сайте Росреестра, на Портале госуслуг или в МФЦ. Внести данную запись можно на любой объект недвижимого имущества, в отношении которого права зарегистрированы в ЕГРН (квартира, комната, земельный участок, машино-место и т.д.). Если собственников несколько, то наложить ограничение на сделки можно только на свою долю в праве на объект недвижимости. Запрет не действует, если недвижимость продается по решению суда или требованию судебного пристава-исполнителя.