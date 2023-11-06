В Татарстане вновь уменьшилось поголовье крупного рогатого скота

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным на конец сентября 2023 года численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана составила 905,8 тыс. голов, уменьшившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Татарстанстата.

Вместе с тем численность коров в сельскохозяйственных организациях, частных хозяйствах и фермерских хозяйствах, а также у индивидуальных предпринимателей достигла 322,8 тыс. голов, увеличившись на 0,1% год к году. Впрочем, это меньше, чем было в регионе на конец августа (323,8 тыс., снижение на 0,3%).

Помимо этого, в республике к концу августа снизилось поголовье свиней (оно составило 475,2 тыс. голов, уменьшившись на 3,8% в годовом выражении), овец и коз (324,7 тыс. голов, сокращение на 1,5%), а также птицы (17 млн 585,8 тыс. голов, сокращение на 5,5%).

Таким образом, наблюдающийся как минимум с начала 2022 года тренд на сокращение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней сохраняется в регионе.

В августе Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение развивать животноводство в личных подворьях и крупных агрохолдингах, обратив внимание на проблему сокращения поголовья крупного рогатого скота.