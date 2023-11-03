Производители молока прокомментировали новые требования от Генпрокуратуры РФ

Гендиректор «Татмолсоюза» Денис Пирогов прокомментировал «Татар-информу», как повлияет новый закон Генпрокуратуры на производителей молока.

Напомним, что прокуроры внесли в ГОСТ требования к производителям: писать на упаковке объемы фасовки товара.

Спикер отметил, что пока сложно дать какую-то конкретную оценку. Он предположил, что цены, скорее всего, «потащатся» за инфляцией.

С точки зрения потребителя, конечно, будет справедливо: он знает, за какой объем, какие деньги он платит, согласился спикер. При этом производитель, естественно, понесет дополнительные затраты: нужно будет менять упаковку, линию, подписи на упаковке и так далее.

При этом Пирогов напомнил, что ранее предлагалось указывать такие вещи на ценниках, и некоторые сети даже подобное практиковали. Но сейчас снова эту обязанность переложили на переработчиков.

«Хотя затраты на ценники были бы гораздо меньше, чем изменения на упаковке. Просто на ценнике написать, что литр стоит столько то, кг стоит столько», – отмечает руководитель.

Тем не менее, сейчас производители будут включаться в работу, подстраиваться под новые требования, заказывать новую упаковку.