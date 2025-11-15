В Татарстане снят действовавший более шести часов режим беспилотной опасности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории Татарстана сегодня ночью вновь вводился режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС в 1:50 по московскому времени.

Режим действовал более шести часов и был снят в 8:13 по Москве.

На протяжении примерно четырех часов, с 2:57 до 6:53, аэропорты Казани и Нижнекамска не принимали и не отправляли самолеты.

До этого последний раз режим беспилотной опасности вводился в регионе накануне, 14 ноября. Он действовал на территории республики 9,5 часа.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям Татарстана. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.