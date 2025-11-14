Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении интернета

Список сайтов и платформ, доступных во время ограничений мобильного интернета, расширен. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В обновленный перечень вошли сайты государственных ведомств, «Почты России», «Честного знака», ряда СМИ и другие. Ранее при отключениях интернета были доступны мессенджер МАХ, соцсети, маркетплейсы и Госуслуги, а также, сайты Правительства и Президента.

«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Он будет пополняться», – пишут в пресс-службе Министерства