Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после четырехчасового перерыва

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В аэропортах Казани и Нижнекамска после примерно четырехчасового перерыва сняты ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом в 6.53 по московскому времени сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О временном закрытии воздушных гаваней стало известно в 2.57 по Москве. За время действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, направлявшихся в столицу Татарстана.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – заверил Кореняко.

Накануне в Татарстане также приблизительно на четыре часа ограничивали работу казанской и нижнекамской воздушных гаваней. Режим беспилотной опасности действовал 9,5 часа.

До временного закрытия аэропортов «Казань» и «Бегишево» было объявлено о введении ограничений в аэропортах Саратова и Самары. В одно время с татарстанскими воздушными гаванями оказались закрыты аэропорты Тамбова и Уфы, позднее был закрыт и аэропорт Ижевска.

Сейчас закрытым остается лишь аэропорт Тамбова, в остальных воздушных гаванях ограничения сняты (в Уфе прием и отправку рейсов возобновили одновременно с Казанью и Нижнекамском, об открытии аэропорта Ижевска объявили за семь минут до этого).