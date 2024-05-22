В Татарстане с начала года на исполнение нацпроектов выделено 28,2% от запланированного

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К 1 мая в Татарстане на исполнение национальных проектов было выделено 7,3 млрд рублей, или 28,2% от запланированного на текущий 2024 год. В основном средства перечислены по восьми нацпроектам из 13, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В частности, на реализацию нацпроекта «Экология» выделено 2,5 млрд рублей (50,8% от плана), «Безопасные качественные дороги» — 1,7 млрд рублей (20,4%), «Здравоохранение» — 1,3 млрд рублей (38,1%), «Образование» — 656,4 млн рублей (24,1%), «Демография» — 532,2 млн рублей (20,9%);

Кроме того, на исполнение нацпроекта «Культура» перечислено 137,5 млн рублей (33,1%), «Производительность труда» — 2,1 млн рублей (100%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 161,9 млн рублей (30,4%).

Всего в этом году на реализацию национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 25,9 млрд рублей. Речь идет о 14,4 млрд рублей за счет федерального бюджета и 11,5 млрд рублей за счет бюджета республиканского.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что большая часть этих средств понадобится для реализации нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» (33% от общего объема расходов), «Экология» (20%) и «Здравоохранение» (14%). Национальные проекты включают 49 региональных.

С 2019 по 2023 год в Татарстане на реализацию нацпроектов было направлено 180,9 млрд рублей, в том числе 130,2 млрд рублей федеральных средств.