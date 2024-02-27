На нацпроекты в Татарстане в 2024 году выделят 25,5 млрд рублей

Исполнение национальных проектов в Татарстане в 2024 году оценивается в 25,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова на пресс-конференции «Татар-информа».

«В текущем году продолжается исполнение национальных проектов, реализация которых осуществляется по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Общий объем финансирования мероприятий в рамках 13 национальных проектов в РТ за 2024 год составил 25,5 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 14,1 млрд рублей, бюджета РТ – 11,4 млрд рублей», – озвучила Герасимова.

Большая часть средств понадобится на реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные дороги» (33% от общего объема расходов), «Экология» (20%), «Здравоохранение» (14%). Так, средства пойдут на региональные и местные дорожные сети, на оздоровление Волги и сохранение лесов, развитие системы оказания первичной медпомощи, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.