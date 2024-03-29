В Татарстане на реализацию нацпроектов за пять лет было направлено более 180 млрд рублей

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С 2019 по 2023 год в Татарстане на реализацию национальных проектов было направлено 180,9 млрд рублей, в том числе 130,2 млрд рублей федеральных средств. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева.

По словам собеседницы агентства, благодаря выделенному финансированию во всех муниципальных районах построено и реконструировано почти 1,5 тыс. социально значимых объектов.

«Всё это позволило изменить к лучшему городскую среду, социальную сферу, создать новые возможности для развития бизнеса», — подчеркнула она.

Замминистра также напомнила, что национальные проекты, в рамках которых реализуются 50 региональных проектов, разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Нацпроекты нацелены на достижение пяти национальных целей развития. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; уомфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В феврале, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты. Это «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Подробнее о воплощении в жизнь национальных проектов и планах на будущее читайте в интервью Сарии Сиразиевой «Главное в нацпроектах — закрепить и продолжить тенденцию повышения качества жизни».