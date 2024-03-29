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В Татарстане на реализацию нацпроектов за пять лет было направлено более 180 млрд рублей
С 2019 по 2023 год в Татарстане на реализацию национальных проектов было направлено 180,9 млрд рублей, в том числе 130,2 млрд рублей федеральных средств. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева.
По словам собеседницы агентства, благодаря выделенному финансированию во всех муниципальных районах построено и реконструировано почти 1,5 тыс. социально значимых объектов.
«Всё это позволило изменить к лучшему городскую среду, социальную сферу, создать новые возможности для развития бизнеса», — подчеркнула она.
Замминистра также напомнила, что национальные проекты, в рамках которых реализуются 50 региональных проектов, разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
Нацпроекты нацелены на достижение пяти национальных целей развития. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; уомфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.
Подробнее о воплощении в жизнь национальных проектов и планах на будущее читайте в интервью Сарии Сиразиевой «Главное в нацпроектах — закрепить и продолжить тенденцию повышения качества жизни».
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