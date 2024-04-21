В Татарстане на реализацию 49 региональных проектов направят около 26 млрд рублей

В этом году на реализацию 49 региональных проектов в рамках нацпроектов в Татарстане предусмотрено 25,9 млрд рублей. Планируется строительство 286 объектов, закупка оборудования и другие мероприятия. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин, представляя отчет о деятельности Правительства РТ на заседании Госсовета РТ.

«В прошлом году в республике реализованы мероприятия 50 региональных проектов, направленные на достижение целей 13 национальных проектов. Объем финансирования составил 46 млрд рублей», – рассказал докладчик.

Песошин напомнил, что Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию определил новые национальные проекты, запланированные к реализации в 2025–2030 годах. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Кадры» и «Экономика данных», а также национальные проекты технологического суверенитета.

По словам Премьер-министра, частично мероприятия по этим направлениям уже реализовывались с 2019 года по нацпроектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Цифровая экономика».

«Уверен, что расширение мер поддержки и мероприятий в рамках новых проектов позволит значительно усилить социально-экономические эффекты и результаты», – подчеркнул он.

Песошин добавил, что сейчас на федеральном уровне формируются паспорта новых национальных и входящих в их состав федеральных проектов для дальнейшего заключения соглашений с субъектами РФ.

В Татарстане сформирована развитая система социальной поддержки, включающая шесть федеральных и 55 республиканских мер.