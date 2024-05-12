Новак анонсировал новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

Александр Новак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие несколько месяцев в России будет сформирован новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом рассказал кандидат на пост вице-премьера Правительства РФ, отвечающего за экономический блок, Александр Новак на заседании Комитета Государственной Думы по энергетике, передает ТАСС.

Претендент на пост зампреда Правительства обратил внимание на то, что задача по вхождению России к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира должна сопровождаться ростом не только ВВП, но и доходов граждан и предприятий.

«<…> по сути дела нужно развернуть новую модель экономического роста <…> и идти на новую модель, на экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны и для обеспечения устойчивой и динамичной экономики», — пояснил Новак.

Он уточнил, что именно на достижение этой национальной цели будет направлен новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». «В ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач — сформировать такой национальный проект», — резюмировал Александр Новак.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин поручил вывести Россию за ближайшие шесть лет на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности.

До этого в своем послании Федеральному Собранию глава государства анонсировал запуск пяти других новых нацпроектов. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».