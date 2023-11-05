В Татарстане реальные зарплаты выросли на 12,9%

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В январе — августе текущего года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Татарстанстата.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — августе 2023 года составила 58 902 рубля, увеличившись на 17,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.

При этом по сравнению с июлем реальные зарплаты татарстанцев в августе выросли на 2,7%. Номинальные зарплаты за август выросли по сравнению с июлем примерно на 3,3%.

Самыми маленькими по итогам восьми месяцев 2023 года начисленные зарплаты оказались у работающих в гостиницах и заведениях общественного питания (35 909,1 рубля, на 39% ниже среднереспубликанского уровня). Самыми большими — у занятых в добыче полезных ископаемых (95 702,4 рубля, на 62,5% выше среднереспубликанского уровня).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что среднемесячная зарплата в России в 2023 году выросла на пять с лишним тысяч рублей. Не сбавлять темп роста зарплат требовал в сентябре Президент РФ Владимир Путин.