В Татарстане реальные зарплаты выросли на 12,4%

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В январе — июле текущего года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, увеличилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Татарстанстата.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — июле 2023 года составила 58 525,3 рубля, увеличившись на 17,2% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.

При этом по сравнению с июнем реальные зарплаты татарстанцев в июле выросли на 0,9%. Номинальные зарплаты за июль выросли по сравнению с июнем примерно на 0,3%.

Самыми маленькими по итогам первых семи месяцев 2023 года начисленные зарплаты оказались у работающих в гостиницах и на предприятиях общественного питания (35 712,4 рубля, 61% от среднереспубликанского уровня). Самыми большими — у занятых в добыче полезных ископаемых (93 431,3 рубля, на 59,6% выше среднереспубликанского уровня).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-30 российских городов по уровню зарплат. Не сбавлять темп роста зарплат требовал в сентябре Президент РФ Владимир Путин.