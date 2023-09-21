Путин потребовал не сбавлять темп роста зарплат

Темпы роста заработных плат в России не должны снижаться. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета в Великом Новгороде, сообщает РИА Новости.

«По итогам июля их (заработных плат — прим. Т-и) рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать ее устойчивой», — заметил российский лидер.

«Для этого государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит и конкурентными на рынке труда», — добавил Путин.

Ранее Президент заявил, что в России рекордно низкая безработица.