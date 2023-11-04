Средняя зарплата в Иннополисе к 2026 году увеличится почти до 202 тыс. рублей

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Средняя зарплата на средних и крупных предприятиях Иннополиса должна увеличиться к 2026 году до 201 804 рублей. Это следует из прогноза социально-экономического развития муниципалитета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

В этом году средний размер зарплаты в средних и крупных компаниях, работающих на территории города-спутника Казани, равняется 164 025 рублям. Предполагается, что в 2024-м он увеличится до 176 985 рублей, а в 2025-м — до 189 293.

В текущем году фонд зарплаты в IT-городе почти достигает 14 млрд 166 млн рублей. В следующем году он, согласно прогнозу, вырастет до 15 млрд 922 млн рублей, в 2025-м — до 18 млрд 960 млн, а в 2026-м — почти до 22 272 млн.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудили развитие Университета Иннополис и инновационного города.