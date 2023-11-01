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Среднемесячная зарплата в России в 2023 году выросла на пять с лишним тысяч рублей
Среднемесячная зарплата у россиян выросла за 8 месяцев 2023 года на 5,2 тыс. рублей до 70,3 тыс. рублей или на 7,5%. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России.
Также спикер коснулась и безработицы в России – сейчас она составляет 3% — это исторический минимум. По ее словам, такого результата достигли в результате кропотливой работы всех ветвей социального партнерства, однако нужно продолжить снижать данный уровень.
Голикова добавила, что в 2023-м власти выделили 5 млрд рублей. Эти деньги уйдут на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда наемных сотрудников.
Помимо этого, политик ожидает, что к концу 2023 года трудоустроятся 53 тысячи человек.
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