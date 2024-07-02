В Татарстане работы этого года по капремонту домов хотят завершить к 1 ноября

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Согласно условиям заключенных договоров, в Татарстане сезонные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов предполагается завершить до 15 августа, работы по замене лифтового оборудования — до 1 сентября, а строительно-монтажные работы — до 1 ноября. Об этом было сказано сегодня на прошедшем в Набережных Челнах выездном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Открывая заседание, председатель комитета Андрей Егоров напомнил, что в Татарстане капитально отремонтировано более 11 тыс. многоквартирных домов общей площадью 52 млн кв. метров. За 16 лет на реализацию соответствующей программы было выделено 89 млрд рублей.

«Нигде в российских регионах нет программ такого масштаба. И этот важнейший для населения вопрос остается одним из приоритетных для руководства республики», — заверил глава профильного комитета.

О конкретных деталях реализации программы капремонта домов рассказали генеральный директор Фонда жилищно-коммунального хозяйства Айрат Абузяров и депутат Госсовета РТ, директор ООО «ВолгоПромСтрой» Олег Николаев.

Всего в региональную программу капитального ремонта Республики Татарстан включено свыше 17,6 тыс. многоквартирных домов. Из них по 16 433 зданиям определен способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, по шести — на спецсчете, владельцем которого является регоператор, по 941 — на спецсчете, владельцем которых являются управляющая организация, а по 221 дому способ формирования фонда капитального ремонта будет определен до 1 сентября текущего года.

В этом году планируется отремонтировать 763 многоквартирных дома, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Финансовый объем программы составляет 8,5 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей — это средства бюджета РТ, 1,7 млрд — средства муниципалитетов, а 6 млрд — деньги граждан.

На сегодняшний день определены подрядные организации на выполнение работ по 759 домам. В том числе в 89 зданиях должны быть заменены 240 лифтов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что регоператоры Татарстана на выездном заседании профильного комитета Госсовета РТ пожаловались на острую нехватку мусорных площадок.