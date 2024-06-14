В Татарстане за две недели завершили капремонт 13 многоквартирных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане за последние две недели завершили работы по капитальному ремонту 13 многоквартирных жилых домов. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Министр напомнил, что в этом году в программу капитального ремонта многоквартирных домов вошли 763 здания (в начале весны она была увеличена на 106 объектов).

Согласно материалам к докладу, для приведения в порядок находящихся в 41 муниципалитете домов предполагается потратить более 8 млрд 468,5 млн рублей. Из них свыше 6 млрд 32 млн рублей — это средства собственников жилья, почти 1 млрд 364,3 млн рублей выделено из бюджета РТ, а еще более 1 млрд 72,2 млн — из муниципальных бюджетов.

«Работы ведутся в 608 многоквартирных домах по 40 муниципальным образованиям. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 41%, сезонных видов работ — 35%», — проинформировал Марат Айзатуллин.

При этом, по словам главы Минстроя РТ, «за текущие две недели завершены работы в 13 многоквартирных домах». Они расположены в городах Казань и Набережные Челны, а также в Азнакаевском, Аксубаевском, Арском, Бугульминском, Лениногорском, Нижнекамском, Сармановском и Тетюшском районах.

Кроме того, министр сообщил, как обстоят дела с капитальным ремонтом объектов образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики, очисткой водных объектов и реализацией других похожих республиканских программ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на капитальный ремонт домов потратили 89 млрд рублей за 15 лет. При этом Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах до 2043 года недавно расширили на 178 зданий.