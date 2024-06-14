Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за две недели завершили капремонт 13 многоквартирных домов
В Татарстане за последние две недели завершили работы по капитальному ремонту 13 многоквартирных жилых домов. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Министр напомнил, что в этом году в программу капитального ремонта многоквартирных домов вошли 763 здания (в начале весны она была увеличена на 106 объектов).
Согласно материалам к докладу, для приведения в порядок находящихся в 41 муниципалитете домов предполагается потратить более 8 млрд 468,5 млн рублей. Из них свыше 6 млрд 32 млн рублей — это средства собственников жилья, почти 1 млрд 364,3 млн рублей выделено из бюджета РТ, а еще более 1 млрд 72,2 млн — из муниципальных бюджетов.
«Работы ведутся в 608 многоквартирных домах по 40 муниципальным образованиям. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 41%, сезонных видов работ — 35%», — проинформировал Марат Айзатуллин.
При этом, по словам главы Минстроя РТ, «за текущие две недели завершены работы в 13 многоквартирных домах». Они расположены в городах Казань и Набережные Челны, а также в Азнакаевском, Аксубаевском, Арском, Бугульминском, Лениногорском, Нижнекамском, Сармановском и Тетюшском районах.
Кроме того, министр сообщил, как обстоят дела с капитальным ремонтом объектов образования, здравоохранения, культуры и молодежной политики, очисткой водных объектов и реализацией других похожих республиканских программ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на капитальный ремонт домов потратили 89 млрд рублей за 15 лет. При этом Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах до 2043 года недавно расширили на 178 зданий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»