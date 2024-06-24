В трех районах Татарстана капремонт МКД производили с нарушениями

В трех районах Татарстана нашли нарушения, допущенные в ходе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего с отступлениями от норм ремонтировали 16 МКД в Казани, Заинске и Бугульме, сообщает Государственная жилищная инспекция РТ.

Так, в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани подрядные компании нарушили технику безопасности. Сотрудники работали без монтажных поясов и касок, а на одном объекте строительные леса были прикреплены к газовой трубе. В Приволжском районе рабочие не укрыли баллоны с пропаном от прямых солнечных лучей.

В Бугульме инспекторы зафиксировали, что деревянные перекрытия на монтажных лесах не были закреплены должным образом. Помимо этого, рабочие не вывозили строительный мусор, а складировали его возле подъездов. В Заинске во время капитального ремонта домов не была ограждена рабочая зона, а ремонт крыши производился с нарушениями.

«По всем выявленным фактам направлены письма заказчикам работ по необходимости устранения нарушений в кратчайшие сроки», – заключили в жилинспекции.