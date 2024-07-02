Регоператоры Татарстана пожаловались на острую нехватку мусорных площадок

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На прошедшем в Набережных Челнах выездном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета Татарстана руководители УК «ПЖКХ» и ООО «Гринта» Евгений Чекашев и Евгения Фагимова рассказали о проблемах, сохраняющихся в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Представители региональных операторов по обращению с ТКО упомянули острую нехватку оборудованных мусорных площадок, отсутствие твердого покрытия на подъездных путях к ним, недостаточное число контейнеров на площадках, не убирающихся на прилегающих к площадкам территориях балансодержателей, припаркованные на мусорных площадках частные автомобили и ряд других трудностей.

По словам докладчиков, актуальной проблемой остается складирование в контейнеры и рядом с ними мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам.

Речь идет об отходах от содержания зеленых насаждений (это листва и древесные остатки), строительных отходах (бетон, кирпичи, несущие конструкции, смеси, лакокрасочные изделия), отходах автосервисов (использованные запасные части, покрышки, технические жидкости), а также о сбросе мусора «серыми» возчиками.

Для решения всех этих проблем, по мнению региональных операторов, следует усилить контроль на местах и ужесточить меры административного наказания за нарушение законодательства.