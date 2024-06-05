В Татарстане на капремонт домов потратили 89 млрд за 15 лет

С начала реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, которая стартовала в 2008 году, в Татарстане отремонтировали почти 11,9 тыс. зданий общей площадью 53 млн кв. метров. Объем ее финансирования за 15 лет превысил 89 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

«При этом я хочу сказать о том, что в части программы ремонта вопросов меньше не становится. И это, с одной стороны, говорит о нас не совсем хорошо. С другой стороны, по моей личной оценке, наше население в процессе эволюции имеет желание сформировать более качественные услуги. Это тоже определенный плюс», — прокомментировал ситуацию чиновник.

Фролов также напомнил, что в рамках программы капитального ремонта домов выполняются шесть основных видов работ: ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений, фундамента, а также замена лифтового оборудования.

«Есть у нас проблемные территории, где жилые дома неэффективно ремонтировать. Мы эти жилые дома отдельно знаем, их мониторим. По ним пока таблетки нет, чтобы что-то с ними делать <...>. Как правило, это жилые дома небольшой этажности, плюс у них конструктив связан с ограничением дальнейшего развития. По ним нужно смотреть комплексно. На федеральном уровне эти вопросы рассматриваются в рамках программы комплексного развития территорий», — заключил первый замглавы Минстроя РТ.

Всего в 2024 году в Татарстане реализуются 44 республиканские программы по строительству, капремонту и реконструкции. Большой объем финансирования приходится на программу капитального ремонта многоквартирных домов. Ежегодно на ее воплощение в жизнь выделяется более 6 млрд рублей. Из них 60% составляют средства собственников, 20% выделяет бюджет республики, а еще 20% приходится на средства муниципалитетов.