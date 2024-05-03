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Жителей Татарстана приглашают поучаствовать в акции «Мой герой – моя семья»
С 22 апреля в Республике Татарстан по инициативе журналистов медиахолдинга АО «ТАТМЕДИА» стартовала акция «Мой герой – моя семья». Механизм участия в акции очень прост и к ней может присоединиться каждый. Нужно только поделиться в своих соцсетях историей своей семьи, связанной с героем или участником Великой Отечественной войны. Публикация должна сопровождаться хэштегом #МойГеройМояСемья.
Журналисты активно поддержали акцию #МойГеройМояСемья 2024 и уже опубликовали более 300 публикаций в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм, 178 публикаций – на сайтах изданий.
В информационном агентстве «Татар-информ» создали специальную рубрику, посвященную акции «Мой герой – моя семья». В ней публикуются рассказанные татарстанцами истории о героях семьи.
Акцию поддержал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он рассказал о своем дяде Минниханове Галимзяне Миннихановиче, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Среди историй героев и путь отца художественного руководителя - директора театра имени В. И. Качалова, народного артиста России и Татарстана Александра Славутского, дедов руководителя татарстанского регионального исполкома партии «Единая Россия» Марата Самигуллина, дедушки волонтера СВО Марии Ефремовой.
В 2023 году уже был опыт проведения такой акции ко Дню Победы в социальных сетях и на сайтах под названием #МойГеройМояСемья. Опыт был успешен - в ней приняло участие более 700 человек, а в СМИ республики было размещено более 1000 материалов.
Организаторы в этом году обратились ко всем с призывом присоединиться к акции с такой механикой и таким хэштегом. В акции жители Татарстана и все желающие могут поделиться историей своей семьи, связанной с героем или участником ВОВ в социальных сетях. О них расскажут СМИ республики и подведут итоги акции 9 мая.
Описание акции можно в телеграм-канале медиахолдинга. Пример публикаций доступен в социальных сетях, а пример статьи можно посмотреть на сайте «Татмедиа».
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