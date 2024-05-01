Рифкат Минниханов рассказал о дяде, принимавшем участие в Великой Отечественной войне

Галимзян Минниханов и один из его племянников, Раис РТ Рустам Минниханов

Фото: онлайн-шествие «Бессмертного полка» 2021 года

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал о своем дяде Минниханове Галимзяне Миннихановиче, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Галимзян Минниханов родился в 1922 году в деревне Игенче Абдинского сельского совета Таканышского района Татарской АССР. На войну он был мобилизован в 1941 году Таканышским районным военным комиссариатом ТАССР.

«Стрелок, рядовой в составе 5-й армии Западного фронта, участвовал в Московской оборонительной операции. Красноармеец», — поделился деталями военной биографии своего дяди Рифкат Минниханов.

Галимзян Минниханов погиб 15 декабря 1941 года в бою за деревню Морево Рузского района Московской области. Похоронен в деревне Сухарево, его имя нанесено на мемориальную плиту №14.

Галимзян Минниханов Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/

Upd. (7.57): Как ранее писал «Татар-информ», Галимзян Минниханов воевал в составе 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии. Вместе с другими бойцами пополнения он прибыл в полк в октябре 1941 года. На тот момент соединение входило в состав 19-й армии Западного фронта, но затем было передано в состав 5-й армии. В наступление дивизия перешла 11 декабря, а 13 декабря прорвалась за реку Москву.

Погибшие в бою за деревню Морево бойцы были похоронены там же в братской могиле, но в 1967 году захоронение перенесли в Сухарево. Всего там похоронены 197 солдат, причем имена 85 из них по-прежнему неизвестны. В 2021 году цветы к братской могиле, где похоронен его дядя, возложил Раис РТ Рустам Минниханов.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой — моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.