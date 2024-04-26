«Боролся с бандеровцами, служил в НКВД»: волонтер СВО рассказала о своем дедушке-ветеране

Волонтер СВО Мария Ефремова уже много раз отправлялась в зону СВО с гуманитарной миссией. Она объехала самые горячие точки, чтобы доставить бойцам и мирным жителям необходимые в бою медикаменты и продовольствие. Мария собирает гумпомощь вместе с духовенством Казанской епархии и прихожанами разных храмов.

Патриотизм в ней воспитал ее дедушка – ветеран Великой Отечественной войны, пограничник, полковник Григорий Шалафеев. Он родился 18 января 1926 года в многодетной семье с восемью детьми.

Фото из семейного архива Марии Ефремовой

«В 1943 году в возрасте 17-ти лет его призвали на фронт со второго курса Мамадышского педучилища. Дедушка очень любил учиться. Он пешком ходил в школу, которая находилась в соседней деревне. Потом пешком ходил в училище. Дедушка родом из кряшен, по-русски говорил очень плохо, но, несмотря на это, попал в войска НКВД правительственной связи третьего Белорусского фронта и стал связистом», – рассказывает Мария Ефремова.

Юный боец должен был прокладывать кабель для связи с Верховным главнокомандующим. Григорий Иванович участвовал во взятии городов Могилева, Вильнюса и Кенигсберга.

«В октябре 1945 года его выбрали в числе десяти человек, имевших аттестат, и отправили в Польшу, где находился батальон Правительственной связи в школу сержантского состава. Окончив эту школу, он, будучи сержантом, работал сначала командиром отделения, потом помощником командира взвода, а затем временно исполняющим обязанности командира взвода», – поделилась волонтер.

В 1950 году в Московской области Григорий Шалафеев окончил курсы младших лейтенантов и вновь вернулся в Польшу. Уже в 1951 году он стал заместителем командира отдельной роты по политической части.

«В 1953 году женился на девушке из своей деревни, которая стала моей бабушкой. Они прожили вместе тридцать восемь лет до самой ее смерти. У них двое детей – моя мама Ирина и ее брат, мой дядя Олег», – рассказала Мария.

Через год, в 1954 году Григорий Иванович сам попросился в войсковую часть в Киеве, а оттуда был направлен в Трускавец на борьбу с бандеровцами, где полгода воевал в партизанском отряде.

Когда его служба на Западной Украине подошла к концу, Григорий Шалафеев был направлен в Ашхабад, где служил в пограничных войсках.

«В погранвойсках дедушка прослужил до 20 декабря 1975 года на различных должностях: начальник програнзаставы, офицер штаба погранотряда, старший офицер политотдела. Последнее звание – полковник. Таким образом, дедушка прослужил в армии тридцать два года. Одновременно с этим он успел окончить два университета», – отметила волонтер.

Фото из семейного архива Марии Ефремовой

По приезде в Казань Григорий Шалафеев работал военруком в училище, затем заместителем начальника охраны завода ЭВМ. После этого он десять лет проработал начальником вооруженной охраны на второй промплощадке завода. Долгое время Григорий Шалафеев был председателем Совета ветеранов-пограничников ФСБ РТ.

«Дедушка воспитывал меня как родную дочь. Очень люблю его и скучаю. Дедушка умер в 2016 году в возрасте 90 лет. К тому времени у него было трое внуков и четверо правнуков», – поделилась Мария Ефремова.