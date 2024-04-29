Славутский: «Сегодня я на все смотрю сквозь судьбу своего отца, прошедшего всю войну»

Фото предоставлено Александром Славутским

Художественный руководитель-директор КАРБДТ им. В. И. Качалова, народный артист России и Татарстана Александр Славутский рассказал о своем отце, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

«Мой отец, Славутский Яков Абрамович, ушел на фронт уже взрослым человеком. На его довоенную жизнь выпало немало испытаний. Пережил еврейские погромы на Украине, в одном из которых его ранили шашкой по голове, в 16 лет сбежал из дома на строительство Магнитогорска. Потом его исключили из партии, когда кто-то раскопал, что его родители, у которых было одиннадцать детей, нанимали работников для сбора арбузов с бахчи, а значит, по мнению советской власти, были кулаками. На фронте отца в партии восстановили», – поделился собеседник «Татар-информа».

Воевал Яков Славутский в составе второго Белорусского фронта. По специальности он был связистом, по званию – старшим сержантом, по должности – командиром отделения. Служил отец народного артиста РТ и РФ в кабельно-шестовой роте. Бойцы шли вместе с пехотой, на плечах тащили катушку с проводом, прокладывали кабель, ведь «армия без связи, как человек без крови».

Среди наград Якова Славутского – медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Он был представлен к ордену Красной Звезды – документы об этом его сын, Александр Славутский, недавно увидел на сайте «Подвиг народа».

«Сегодня, когда наша страна снова борется с нацизмом, и, убежден, одержит в этой борьбе победу, я на все смотрю сквозь судьбу своего отца, прошедшего всю войну. Я все время думаю, что бы он сказал сейчас. Не сомневаюсь, что он верил бы в нашу победу сейчас так же, как верил в победу своей страны в страшные годы Великой Отечественной войны. И мы победим, иначе быть не может. За нами правда, а значит, и победа будет за нами. Во имя жизни, во имя памяти всех тех, кто, как мой отец, одержал победу над фашизмом в далеком 1945 году», – заключил Александр Славутский.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.