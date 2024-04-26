Марат Самигуллин: Оба моих деда принимали участие в Великой Отечественной войне

Руководитель татарстанского регионального исполкома партии «Единая Россия» Марат Самигуллин рассказал о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Оба его деда были призваны на фронт в первые же дни войны.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального отделения «Единой России»

«Оба моих деда принимали участие в Великой Отечественной войне. Дедушка по линии отца Нигматулла Самигуллович Мударисов пропал без вести в ноябре 1941 года. Считается погибшим. Но где и как это произошло, мы так и не узнали. Многие годы искали следы в архивах, отправляли запросы в военные комиссариаты, но, к сожалению, о его судьбе по-прежнему ничего не известно», – сообщил собеседник информагентства.

Его дед по материнской линии Ярулла Сафиуллович Сафиуллин попал в ряды Красной армии в самом начале войны. Он был водителем танков. А когда немцы приблизились к Москве, его отправили в 138-й пехотный полк.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального отделения «Единой России»

В 1941 году был тяжело ранен – ему ампутировали ногу. После госпиталя в апреле 1943 года вернулся к семье на родину – в деревню Черки-Дюртиле. «Всю жизнь проработал в правлении колхоза. Был награжден орденами и медалями», – подчеркнул Самигуллин.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.