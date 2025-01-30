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В четверг, 30 января, в Татарстане пройдет мокрый снег. Также утром в отдельных районах республики возможен туман и гололед.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, максимальная температура воздуха днем составит 0..+3 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер в этот день прогнозируют юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

Напомним, что накануне в Казани был побит температурный рекорд 23-летней давности.

Метеоролог ранее назвал причины аномального тепла в Казани. Также начальник Гидрометцентра РТ предупредил об аномально теплой декаде в Татарстане.