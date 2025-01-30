news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 30 января 2025 06:00

В Татарстане пройдет мокрый снег

В Татарстане пройдет мокрый снег
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В четверг, 30 января, в Татарстане пройдет мокрый снег. Также утром в отдельных районах республики возможен туман и гололед.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, максимальная температура воздуха днем составит 0..+3 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер в этот день прогнозируют юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

Напомним, что накануне в Казани был побит температурный рекорд 23-летней давности.

Метеоролог ранее назвал причины аномального тепла в Казани. Также начальник Гидрометцентра РТ предупредил об аномально теплой декаде в Татарстане.

читайте также
Названы города, которые обошли Казань по температурному рекорду 29 января
Названы города, которые обошли Казань по температурному рекорду 29 января
#погода #прогноз #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025