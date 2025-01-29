Названы города, которые обошли Казань по температурному рекорду 29 января

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В Казани 29 января 2025 года температура поднялась до +3,6 градуса, что стало новым температурным рекордом для этого дня. Предыдущий максимум в столице РТ фиксировали в 2002-м (+1,7 градуса), сообщили в Гидрометцентре РТ.

Однако 29 января температурный рекорд обновился еще в пяти городах и «казанские максимумы» - это не предел. Так, в Санкт-Петербурге в тот же день температура поднималась +5,3 градуса. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, до этого в «Культурной столице» рекордным считался показатель +5 градусов, зафиксированный в 1898 году.

Также по «температурным максимумам» Казань в этот день обошла и Москва. Как сообщил столичный синоптик Михаил Леус, в городе 29 января температура поднялась до +4,4 градуса.

Кроме того, +4,4 градуса 29 января было зафиксировано в Тверской области. Причем ранее температурным рекордом в том субъекте РФ считался показатель в +3,2 градуса, зафиксированный в 1989 году.

Помимо этого, в Туле в тот же день температура достигла +4,3 градуса. Это стало самое теплое 29 января за всю историю города. Предыдущий «тульский» рекорд для этого дня фиксировали в 2016-м (+3,3 градуса).

Еще, как рассказал Леус, обновлен рекордный максимум в Можайске (+3,9 градуса).