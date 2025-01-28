Начальник Гидрометцентра РТ предупредил об аномально теплой декаде в Татарстане

Аномальное тепло ожидается на этой неделе по всему Татарстану. В конце января и в первые дни февраля в дневные часы температуры воздуха по республике будут положительными, сообщил «Татар-информ» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В ближайшие дни, включая воскресенье, в дневное время ожидаются положительные температуры – плюс 1-2 градуса, а в ночные часы – нулевые или небольшие отрицательные значения. Температура окажется на 10 градусов выше климатической нормы. Аномальное тепло связано с приходом на нашу территорию циклонов с Атлантики», – сказал он.

Гоголь добавил, что первая декада января оказалась на 7-9 градусов теплее климатической нормы, температура во вторую декаду была на 4-6 градусов выше нормы. Третья декада началась с низких температур, но последующие теплые дни это похолодание нивелируют. В результате весь январь окажется значительно теплее климатической нормы.

Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» – «Это не наша климатическая зима»: вернутся ли холода в Татарстан и когда наступит весна