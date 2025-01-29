В Казани побит температурный рекорд 23-летней давности

В Казани 29 января 2025 года температура поднялась до +3,6 градуса. Ранее рекордной отметкой для этого дня считался показатель +1,7 градуса, который зафиксировали в 2002-м, сообщает Гидрометцентр РТ.

«По данным метеостанции Казань максимальная температура воздуха составила +3,6°С. По данным авиационной метеостанции Казань - Сокол максимальная температура воздуха составила +2,8°С. По данным авиационной метеостанции Казань - Аэропорт максимальная температура воздуха составила +2,2°С», - говорится в сообщении метеорологов.

Ранее метеоролог назвал причины аномального тепла в Казани. Также начальник Гидрометцентра РТ предупредил об аномально теплой декаде в Татарстане.