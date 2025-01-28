«Выше нормы на 10-11 градусов»: метеоролог назвал причины аномального тепла в Казани

Заключительная декада января и первая декада февраля должны были быть самыми холодными этой зимой в Казани. Однако сейчас среднесуточная температура в городе превысила норму на 10-11 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Сейчас среднесуточная температура в городе должна составлять «минус» 11 градусов, а она положительная. Это влияние Атлантики, которая посылает к нам циклон за циклоном. Это исключительная, очень высокая аномалия. Это не наша климатическая зима», - заметил он.

Метеоролог напомнил, что очень теплыми были зимы в Казани в 2007 и в 2020 годах. Профессор считает, что эта зима войдет в историю, как одна из самых теплых.

«Температура в декабре оказалась выше нормы на 3 градуса, а температура в январе будет выше на 5 градусов», - подчеркнул он.

По данным метеостанции КФУ, в январе в Казани выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова в городе сейчас составляет 26 см. Это ниже, чем в предыдущие годы. Так, в предыдущую снежную зиму данный показатель в это же время в городе превышал 40 см.

Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» – «Это не наша климатическая зима»: вернутся ли холода в Татарстан и когда наступит весна