В Татарстане программа капремонта на текущий год увеличена на 106 домов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов на текущий, 2024 год увеличена на 106 объектов. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин (видео опубликовано пресс-службой Раиса РТ).

Провел совещание с помощью видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В настоящее время проведена корректировка программы капремонта многоквартирных домов, разработан проект постановления Кабинета Министров республики который находится на межведомственном согласовании. В программу дополнительно включены 106 многоквартирных домов. Объем финансирования программы составляет 8 млрд 468 млн рублей», — проинформировал докладчик.

При этом, по словам министра, уже определены подрядные организации по 645 домам, объявлены торги на три дома, формируются лоты еще на два. Документы по двум домам в Казани и одному — в Набережных Челнах не представлены в фонд.

«И на 110 многоквартирных домов торги будут объявлены после выхода постановления Кабинета Министров», — уточнил планы Айзатуллин с учетом увеличения программы на 106 объектов.

На сегодняшний день ремонтники уже начали приводить в порядок 197 домов в 21 муниципальном образовании. Выполнение строительно-монтажных работ при этом составляет 3%.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Татарстане за 2024-й отремонтируют 672 многоквартирных дома, в феврале — что будут приведены в порядок 669 домов. При этом в подготовленном Минстроем РТ проекте постановления Кабмина (антикоррупционная экспертиза документа должна была завершиться еще 5 марта) говорится, что в текущем году капитальный ремонт будет проведен в 765 многоквартирных домах общей площадью 4,8 млн кв. метров.

Вместе с тем финансирование в текущем году, согласно проекту постановления, должно было составить более 8 млрд 442,2 млн рублей, что меньше упомянутой сегодня министром суммы.

Из документа также следует, что в 2025 году планировалось привести в порядок 880 многоквартирных домов общей площадью 6,0 млн кв. метров за более чем 6 млрд 615,5 млн рублей.

В 2023 году в Татарстане капитальный ремонт примерно за 6 млрд рублей был произведен в 726 многоквартирных домах, о чем сообщал «Татар-информ».