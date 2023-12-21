На капремонт многоквартирных домов Татарстана в 2023 году направили около 6 млрд рублей

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На капитальный ремонт многоквартирных домов Татарстана в этом году суммарно направили около 6 млрд рублей. Из них 2 млрд из бюджетов республики и муниципальных образований и 4 млрд – из средств собственников, сообщил начальник государственной жилищной инспекции РТ, главный государственный жилищный инспектор республики Сергей Крайнов.

«Каждый год поступает примерно 1 млрд рублей из бюджета Татарстана, еще один млрд – из бюджетов муниципальных образований и 4 млрд – это накопленные средства из фонда капитального ремонта от нашего регионального оператора», – сказал Крайнов.

Он отметил, что с 2008 по 2023 год всего было направлено свыше 90 млрд рублей, из которых около 10 млрд – из федерального фонда капитального ремонта, 39 млрд – из бюджетов республики и муниципальных образований и еще 40 млрд рублей – средства собственников.

Начальник инспекции также рассказал, что сейчас существует два способа накопления средств на капремонт: региональный оператор и специальный счет, на который будут поступать средства. В первом случае средства поступают на счет оператора и в порядке очередности ремонтируются дома, а во втором собственники сами накапливают деньги на капремонт.

Крайнов отдельно подчеркнул, что работать с региональным оператором гораздо проще. Как пример он привел время накопления суммы, необходимой для ремонта различных домов. При минимальном тарифе, накопить достаточную сумму на ремонт 16-этажного дома нужно не менее 40 лет, для меньшей этажности – от 70 до 100 лет.

Он также упомянул, что с начала 2024 года вырастет минимальный тариф на взносы по капитальному ремонту – до 7,7 рубля за квадратный метр.