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Экономика 2 марта 2024 09:23

Уточнены правила по взносам на капремонт для части домов Татарстана

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В Татарстане уточнены положения закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Документ с изменениями подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Уточнения касаются собственников квартир, расположенных в части многоквартирного дома, введенной в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта. Ранее в документе были прописаны только пункты для владельцев помещений в вошедших в программу домах и тех зданиях, которые были полностью введены после старта программы и попали в нее после более поздних изменений.

Таким образом, обязанность уплачивать взносы для собственников помещений, находящихся в части дома, введенной в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта общего имущества, возникает при внесении в нее корректировок, касающихся изменения параметров этого здания. Она возникает по истечении полугода начиная с месяца, следующего за тем, в котором была опубликована измененная программа капремонта.

При этом уточняется, что взносы, включая пени за ненадлежащее исполнение программы, излишне начисленные на день вступления в силу этого закона, будут автоматически засчитаны в счет исполнения обязательств по уплате взносов на капремонт на будущий период.

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#капремонт домов #Рустам Минниханов #закон
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