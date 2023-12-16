В Татарстане определены подрядчики на капремонт 463 многоквартирных домов

Татарстан завершил строительно-монтажные работы по капитальному ремонту всех многоквартирных домов, запланированных на 2023 год. О подготовке к реализации плана на следующий период на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Мероприятие провел Раис РТ Рустам Минниханов.

В программу на 2024 год в Татарстане вошли 672 многоквартирных дома. По 463 из них уже определены подрядные организации, еще по 18 объявлены торги. Фонд ЖКХ формирует лоты по 173 домам, а по 11 объектам после проверки не была подана необходимая документация.

Как рассказал министр, также продолжается работа по кассовому освоению программы на 2023 год. Пока оно завершено на 95% от плана. Полностью приняты акты выполненных работ по 29 муниципалитетам.

Напомним, что о завершении программы капремонта на этот год Минстрой республики сообщил на совещании 1 декабря.