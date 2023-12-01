В Татарстане завершен капремонт многоквартирных домов по плану на 2023 год

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане завершены работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, запланированные на 2023 год. Об этом рассказал сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеосвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам министра, в общей сложности приведены в порядок 726 многоквартирных домов. В 96 из них заменены 257 лифтов, уточнил докладчик.

Еще две недели назад Айзатуллин отмечал, что в Татарстане по плану на 2023 год осталось завершить капитальный ремонт в четырех многоквартирных домах.

Теперь же Фонд ЖКХ ведет работу по проведению электронных аукционов по программе капитального ремонта на 2024 год. Уже определены подрядные организации в 432 многоквартирных домах. По еще 220 домам формируются лоты, пояснил глава Минстроя РТ.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в Татарстане на капремонт домов до 2026 года направят 20 млрд рублей.