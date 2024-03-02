В Татарстане прогнозируется туман и до 1 градуса тепла

Фото: @ Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 2 марта, в Татарстане благодаря воздействию антициклона в дневные часы ожидается спокойная и достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Продолжит дуть юго-западный ветер, который при этом чуть ослабнет — до 4–9 м/с. На дорогах региона вновь образуется гололедица.

В утренние часы кое-где удержится опустившийся местами (но не в Казани) еще ночью туман. В связи с этим МЧС накануне напомнило татарстанцам о мерах безопасности в непогоду.

После ночных холодов (при прояснениях — до -16 градусов) в светлое время суток температура воздуха по республике составит от -3 до +1 градуса (в Казани — около нуля градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи Татарстана предупредили о большом разбросе температур в начале марта. Именно такова будет погода на наступивших выходных: «днем — тепло, вечером — холодно».