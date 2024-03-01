«Днем – тепло, вечером – холодно»: погода в Татарстане на выходные

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Татарстане облачность с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночь с пятницы на субботу ожидается холодной – температура опустится местами до -11 градусов. Прогнозом погоды в республике поделился Гидрометцентр РТ.

В субботу, 2 марта, температура днем составит -3..+1 градус. Далее ожидается снова холодная ночь (с субботы на воскресенье): температура опустится до -7..-12 градусов.

Днем в воскресенье, 3 марта, будет относительно тепло: 0..-5 градусов.

Аналогичная погода ожидается и в начале следующей рабочей недели. 4-5 марта, ночью, ожидается от -7 до -12 градусов, а днем воздух прогреется до -3..+1 градуса. В этот период также существенных осадков не прогнозируется.

«Наш регион по-прежнему находится под влиянием обширного малоподвижного антициклона. Татарстан располагается на западной периферии этого барического образования. В области его влияния преобладает погода без осадков и с большим суточным ходом температур», - прокомментировали температурные колебания в Гидрометцентре РТ.