Гидрометцентр Татарстана предупредил о большом разбросе температур в начале марта

Из-за обширного малоподвижного антициклона в Татарстане наблюдается погода с большим разбросом температур. В течение дня колебания могут составлять порядка 20 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

С 1 по 3 марта в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в пятницу и субботу столбики термометров покажут от −5 до −11 градусов, 1 марта при прояснениях может похолодать до −15. Днем же температуры воздуха составят от −3 до +1 градуса. 3 марта ночью и утром — от −7 до −12 градусов, при прояснениях — до 13-18 градусов ниже нуля. В светлое время суток прогнозируется от 0 до −5.

Предварительно, в начале новой недели, 4 и 5 марта, ожидается от −7 до −12 градусов ночью. В понедельник местами столбики термометров опустятся до −18 градусов. Днем же потеплеет до −3, +1 градуса. Серьезных осадков не ожидается.