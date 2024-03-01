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Происшествия 1 марта 2024 13:30

МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в надвигающийся туман

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МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в надвигающийся туман

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и утром 2 марта на территории Республики Татарстан местами ожидается туман.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

По возможности избегайте поездок, откажитесь от длительных прогулок на природе.

Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности:

  • не злоупотребляйте спиртными напитками, никогда не курите в постели;
  • не оставляйте детей без присмотра, научите их элементарным правилам пожарной безопасности;
  • никогда не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, соблюдайте осторожность при использовании электрообогревателей;
  • не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.
#туман #МЧС
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