МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в надвигающийся туман

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и утром 2 марта на территории Республики Татарстан местами ожидается туман.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

По возможности избегайте поездок, откажитесь от длительных прогулок на природе.

Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности: