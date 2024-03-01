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Новости Татарстана и Казани
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В первый день марта в Татарстане ожидается до +1 градуса и ветер от слабого до свежего
Сегодня, 1 марта, в Татарстане, который остается на периферии антициклона, сохранится спокойная погода с постепенным повышением температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Продолжит дуть юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах региона вновь образуется гололедица.
По-прежнему в Татарстане будет наблюдаться большой суточный ход температур. После ночных холодов (при прояснениях — до -15 градусов) в светлое время суток температура воздуха по республике составит от -3 до +1 градуса (в Казани — от -1 до +1 градуса), отмечают синоптики.
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