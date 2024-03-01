В первый день марта в Татарстане ожидается до +1 градуса и ветер от слабого до свежего

Сегодня, 1 марта, в Татарстане, который остается на периферии антициклона, сохранится спокойная погода с постепенным повышением температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Продолжит дуть юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах региона вновь образуется гололедица.

По-прежнему в Татарстане будет наблюдаться большой суточный ход температур. После ночных холодов (при прояснениях — до -15 градусов) в светлое время суток температура воздуха по республике составит от -3 до +1 градуса (в Казани — от -1 до +1 градуса), отмечают синоптики.

По шкале Бофорта слабым считается ветер скоростью от 3,4 до 5,4 м/с, свежим – от 8 до 10,7 м/с.