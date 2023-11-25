В Татарстане вновь подорожали яйца, огурцы и помидоры

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С 13 по 19 ноября, как и неделей ранее, в Татарстане подорожали огурцы, яйца и помидоры. Об этом сообщается в статистике Татарстанстата по средним потребительским ценам в республике.

Заметнее всего за неделю подорожали огурцы — на 8,65%, до 116,05 рубля. Десяток яиц за неделю вырос в цене на до 94,9 рубля (+5,66%), килограмм помидоров — до 184,62 рубля (4,42%). Более чем на 2% повысилась стоимость яблок и лука, более чем на 1% — куриного мяса, сливочного масла, творога, пшена и картофеля.

Немного подешевели морковь (-1,62%) сахар-песок (-1,12%), подсолнечное масло (-1,1%) и другие продукты.